Названо четверо претендентов на лучшего игрока декабря-февраля в УПЛ

Украинская Премьер-лига проводит голосование по итогам игрового месяца (декабрь-февраль).

Сначала были опрошены спортивные издания (среди которых Sport.ua) и журналистов, которые определяют 4 номинанта, а дальше голосуют болельщики.

В голосовании за топ-футболиста принимают участие:

Владислав Ванат (Динамо), Александр Зубков (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос), Денис Бойко (Полесье)

В голосовании за топ-наставника принимают участие: