Украина. Премьер лига11 марта 2024, 03:23 | Обновлено 11 марта 2024, 03:39
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Названо четверо претендентов на лучшего игрока декабря-февраля в УПЛ
Номинанты: Владислав Ванат, Александр Зубков, Кирилл Фесюн, Денис Бойко
11 марта 2024, 03:23 | Обновлено 11 марта 2024, 03:39
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Украинская Премьер-лига проводит голосование по итогам игрового месяца (декабрь-февраль).
Сначала были опрошены спортивные издания (среди которых Sport.ua) и журналистов, которые определяют 4 номинанта, а дальше голосуют болельщики.
В голосовании за топ-футболиста принимают участие:
- Владислав Ванат (Динамо), Александр Зубков (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос), Денис Бойко (Полесье)
В голосовании за топ-наставника принимают участие:
- Желько Любенович (Минай), Марино Пушич (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо), Юрий Вернидуб (Кривбасс)
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