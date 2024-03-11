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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 03:23 | Обновлено 11 марта 2024, 03:39
80
0

Названо четверо претендентов на лучшего игрока декабря-февраля в УПЛ

Номинанты: Владислав Ванат, Александр Зубков, Кирилл Фесюн, Денис Бойко

11 марта 2024, 03:23 | Обновлено 11 марта 2024, 03:39
80
0
Названо четверо претендентов на лучшего игрока декабря-февраля в УПЛ
ФК Динамо. Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига проводит голосование по итогам игрового месяца (декабрь-февраль).

Сначала были опрошены спортивные издания (среди которых Sport.ua) и журналистов, которые определяют 4 номинанта, а дальше голосуют болельщики.

В голосовании за топ-футболиста принимают участие:

  • Владислав Ванат (Динамо), Александр Зубков (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос), Денис Бойко (Полесье)

В голосовании за топ-наставника принимают участие:

  • Желько Любенович (Минай), Марино Пушич (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо), Юрий Вернидуб (Кривбасс)

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Александр Зубков Кирилл Фесюн Денис Бойко Динамо Киев Шахтер Донецк Колос Ковалевка Полесье Житомир Желько Любенович Марино Пушич Юрий Вернидуб Александр Шовковский Кривбасс Кривой Рог Минай
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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