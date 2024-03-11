Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 02:55 | Обновлено 11 марта 2024, 03:12
17
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем

Матч 21-го тура УПЛ состоится 12 марта на Арене Львов

11 марта 2024, 02:55 | Обновлено 11 марта 2024, 03:12
17
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к календарному поединку чемпионата с «Минаем», который пройдет во вторник во Львове. 10 марта «горняки» провели тренировку на поле гостиничного комплекса Emily Resort.

Утром команда посетила теоретическое занятие с видеоанализом предыдущего матча, после чего выполнила разминку в тренажерном зале. А непосредственно на футбольном газоне тренерский штаб предложил подопечным комплекс упражнений на удержание мяча – работали двумя командами на шесть ворот. Основной акцент наставник донецкой команды Марино Пушич сделал на тактике, которую оттачивали в двусторонке в формате 11 на 11 на половине поля.

Матч 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай» состоится 12 марта на «Арене Львов» в присутствии ограниченного количества зрителей. Игра начнется в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем

По теме:
Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
Капитан Зари рассказал, будет ли бойкотировать команда матч с Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай видео тренировка Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Футбол | 10 марта 2024, 07:21 23
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте

Виктор травмировался в поединке 28-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Осасуна»

Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Футбол | 10 марта 2024, 11:27 6
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины

Дебют Андре Вакулюка в «сине-желтой» форме откладывается

ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом
Футбол | 11.03.2024, 00:59
ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом
ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Футбол | 10.03.2024, 08:41
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Футбол | 10.03.2024, 21:30
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
10.03.2024, 00:56 3
Футбол
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
09.03.2024, 09:57 4
Бокс
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 6
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
10.03.2024, 07:40 2
Футбол
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
10.03.2024, 07:05
Футбол
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
09.03.2024, 04:52 8
Бокс
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
10.03.2024, 07:56 11
Футбол
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем