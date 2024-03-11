ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
Матч 21-го тура УПЛ состоится 12 марта на Арене Львов
Донецкий «Шахтер» начал подготовку к календарному поединку чемпионата с «Минаем», который пройдет во вторник во Львове. 10 марта «горняки» провели тренировку на поле гостиничного комплекса Emily Resort.
Утром команда посетила теоретическое занятие с видеоанализом предыдущего матча, после чего выполнила разминку в тренажерном зале. А непосредственно на футбольном газоне тренерский штаб предложил подопечным комплекс упражнений на удержание мяча – работали двумя командами на шесть ворот. Основной акцент наставник донецкой команды Марино Пушич сделал на тактике, которую оттачивали в двусторонке в формате 11 на 11 на половине поля.
Матч 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай» состоится 12 марта на «Арене Львов» в присутствии ограниченного количества зрителей. Игра начнется в 18:00.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
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