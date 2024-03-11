Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона

Центральный защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

У 30-летнего центрального защитника – травма колена. Его ждет операция, и он уже не поможет команде в текущем сезоне.

После матча «Металлиста 1925» против ЛНЗ (1:1) главный тренер харьковской команды Виктор Скрипник рассказал:

«Мы были вынуждены снова вернуть Вадима Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко поставить на место опорного».