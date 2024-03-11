Украина. Премьер лига11 марта 2024, 02:32 | Обновлено 11 марта 2024, 03:01
49
0
Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона
30-летний Игорь Курило получил серьезную травму колена
11 марта 2024, 02:32 | Обновлено 11 марта 2024, 03:01
49
0
Центральный защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.
У 30-летнего центрального защитника – травма колена. Его ждет операция, и он уже не поможет команде в текущем сезоне.
После матча «Металлиста 1925» против ЛНЗ (1:1) главный тренер харьковской команды Виктор Скрипник рассказал:
«Мы были вынуждены снова вернуть Вадима Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко поставить на место опорного».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 марта 2024, 20:35 17
Роман Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба
Футбол | 10 марта 2024, 06:30 24
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве
Бокс | 10.03.2024, 13:29
Футбол | 10.03.2024, 07:56
Футбол | 11.03.2024, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2024, 02:05 17
09.03.2024, 08:13
Футбол
09.03.2024, 05:35 1
09.03.2024, 13:24 11
10.03.2024, 15:04 43
10.03.2024, 11:27 6
09.03.2024, 06:35 5