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  4. Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 02:32 | Обновлено 11 марта 2024, 03:01
49
0

Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона

30-летний Игорь Курило получил серьезную травму колена

11 марта 2024, 02:32 | Обновлено 11 марта 2024, 03:01
49
0
Его ждет операция. Центрбек Металлиста 1925 выбыл до конца сезона
ФК Металлист 1925. Игорь Курило

Центральный защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

У 30-летнего центрального защитника – травма колена. Его ждет операция, и он уже не поможет команде в текущем сезоне.

После матча «Металлиста 1925» против ЛНЗ (1:1) главный тренер харьковской команды Виктор Скрипник рассказал:

«Мы были вынуждены снова вернуть Вадима Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко поставить на место опорного».

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Источник Sport.ua
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