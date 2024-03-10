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10 марта 2024, 23:42 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта

Важные события во всех видах спорта

10 марта 2024, 23:42 |
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 11 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Айн

Favbet 1.40 – 5.16 – 7.55

21:45 Лацио – Удинезе

Favbet 1.95 – 3.61 – 4.46

22:00 Челси – Ньюкасл

Favbet 1.98 – 4.26 – 3.63

22:00 Альмерия – Севилья

Favbet 3.25 – 3.39 – 2.43

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Источник Sport.ua
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