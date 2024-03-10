ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта

В понедельник, 11 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Айн

1.40 – 5.16 – 7.55

21:45 Лацио – Удинезе

1.95 – 3.61 – 4.46

22:00 Челси – Ньюкасл

1.98 – 4.26 – 3.63

22:00 Альмерия – Севилья

3.25 – 3.39 – 2.43