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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 16:15 | Обновлено 10 марта 2024, 16:26
1061
2

Ключевой хавбек Динамо и новичок сборной Украины пропустит матч с Зарей

Владимир Бражко перебрал с карточками

10 марта 2024, 16:15 | Обновлено 10 марта 2024, 16:26
1061
2
Ключевой хавбек Динамо и новичок сборной Украины пропустит матч с Зарей
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

«Динамо» сообщило, что основной центральный полузащитник Владимир Бражко пропустит ближайший матч против «Зари» из-за дисквалификации – игрок собрал четыре желтые карточки.

Под угрозой дисквалификации находится хавбек Владимир Шепелев, у которого уже три предупреждения. У «Зари» нет игроков, которые пропустят матч из-за дисквалификации.

Дисквалификация Бражко – хорошая новость для тренера сборной Украины Сергея Реброва, который впервые вызвал игрока в национальную команду на матч плей-офф отбора Евро-2024. Так хавбек хотя бы не получит травму.

Владимир в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Динамо Киев Динамо - Заря Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Юрий Щербань
Так він з вересом відбув цю дискваліфікацію ,ви щось плутаєте
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0
sahka1981
Так він же з Вересом вже гру пропустив ? 
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0
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