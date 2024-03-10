Ключевой хавбек Динамо и новичок сборной Украины пропустит матч с Зарей

«Динамо» сообщило, что основной центральный полузащитник Владимир Бражко пропустит ближайший матч против «Зари» из-за дисквалификации – игрок собрал четыре желтые карточки.

Под угрозой дисквалификации находится хавбек Владимир Шепелев, у которого уже три предупреждения. У «Зари» нет игроков, которые пропустят матч из-за дисквалификации.

Дисквалификация Бражко – хорошая новость для тренера сборной Украины Сергея Реброва, который впервые вызвал игрока в национальную команду на матч плей-офф отбора Евро-2024. Так хавбек хотя бы не получит травму.

Владимир в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.