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  4. Египет пообещал Ливерпулю не вызывать Салаха в сборную. Что случилось?
Англия
10 марта 2024, 16:28 |
187
0

Египет пообещал Ливерпулю не вызывать Салаха в сборную. Что случилось?

Красные сумели убедить не беспокоить ключевого вингера

10 марта 2024, 16:28 |
187
0
Египет пообещал Ливерпулю не вызывать Салаха в сборную. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах во время ближайшего окна на матчи сборных не поедет в расположение сборной Египта.

Сообщается, что английский клуб не без проблем, но сумел уговорить местную федерацию не вызывать звездного футболиста на матчи сборной.

Сперва в федерации Египта сообщили, что если Салах выйдет на матч с «Манчестер Сити», то его вызовут в национальную команду, но позже «Ливерпуль» был убедительным в своих аргументах.

Салах только недавно восстановился после травмы, а у Красных сейчас крайне напряженный график матчей.

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Мохамед Салах сборная Египта по футболу Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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