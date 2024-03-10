Египет пообещал Ливерпулю не вызывать Салаха в сборную. Что случилось?
Красные сумели убедить не беспокоить ключевого вингера
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах во время ближайшего окна на матчи сборных не поедет в расположение сборной Египта.
Сообщается, что английский клуб не без проблем, но сумел уговорить местную федерацию не вызывать звездного футболиста на матчи сборной.
Сперва в федерации Египта сообщили, что если Салах выйдет на матч с «Манчестер Сити», то его вызовут в национальную команду, но позже «Ливерпуль» был убедительным в своих аргументах.
Салах только недавно восстановился после травмы, а у Красных сейчас крайне напряженный график матчей.
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