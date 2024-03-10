Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Днепр-1

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Днепр-1».

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Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Начало матча запланировано в 13:00.

«ЛНЗ» в настоящее время находится на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка, а «Днепр-1» идет третьим с 38 баллами.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.