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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 15:13 |
655
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Днепр-1

В Черкассах состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги

10 марта 2024, 15:13 |
655
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Днепр-1
УПЛ

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Днепр-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Начало матча запланировано в 13:00.

«ЛНЗ» в настоящее время находится на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка, а «Днепр-1» идет третьим с 38 баллами.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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