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  4. Колос оценил слухи об интересе Шахтера к своему топ-вратарю
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 14:53 |
297
0

Колос оценил слухи об интересе Шахтера к своему топ-вратарю

Генинсон не знает о предложении по Фесюну

10 марта 2024, 14:53 |
297
0
Колос оценил слухи об интересе Шахтера к своему топ-вратарю
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Вице-президент Колоса Владимир Генинсон оценил информацию о том, что Шахтер уже сейчас готов подписать молодого вратаря Кирилла Фесюна, который в нынешнем сезоне провел 10 матчей на ноль.

– В СМИ появилась информация о предложении Шахтера Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.
- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.

– А есть ли у вас предположение, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?
– Честно говоря, не знаю. Когда сам прочел, то удивился.

– Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с Вересом наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-нибудь известно?
– Известно.

– СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслигах. Известно ли, какие именно?
– Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ – могу.

– Фесюн – молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят?
– Вы смотрели матч против Шахтера? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели, сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах. Я думаю, он сам был удивлен, когда прочел о Шахтере. Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться.

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Источник UA-Football
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