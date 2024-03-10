Колос оценил слухи об интересе Шахтера к своему топ-вратарю
Генинсон не знает о предложении по Фесюну
Вице-президент Колоса Владимир Генинсон оценил информацию о том, что Шахтер уже сейчас готов подписать молодого вратаря Кирилла Фесюна, который в нынешнем сезоне провел 10 матчей на ноль.
– В СМИ появилась информация о предложении Шахтера Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.
- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.
– А есть ли у вас предположение, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?
– Честно говоря, не знаю. Когда сам прочел, то удивился.
– Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с Вересом наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-нибудь известно?
– Известно.
– СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслигах. Известно ли, какие именно?
– Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ – могу.
– Фесюн – молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят?
– Вы смотрели матч против Шахтера? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели, сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах. Я думаю, он сам был удивлен, когда прочел о Шахтере. Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться.
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