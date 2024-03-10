Колос оценил слухи об интересе Шахтера к своему топ-вратарю

Вице-президент Колоса Владимир Генинсон оценил информацию о том, что Шахтер уже сейчас готов подписать молодого вратаря Кирилла Фесюна, который в нынешнем сезоне провел 10 матчей на ноль.

– В СМИ появилась информация о предложении Шахтера Кириллу Фесюну. Можете ли вы подтвердить это или опровергнуть.

- Не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ.

– А есть ли у вас предположение, откуда взялись такие слухи? Это игры агентов?

– Честно говоря, не знаю. Когда сам прочел, то удивился.

– Ранее сообщалось о том, что за Фесюном в матче с Вересом наблюдали скауты некоторых европейских клубов. Об этом вам что-нибудь известно?

– Известно.

– СМИ писали о клубах АПЛ и Бундеслигах. Известно ли, какие именно?

– Я не могу подтвердить о Бундеслиге, об АПЛ – могу.

– Фесюн – молодой футболист; его не выбивает из колеи то, что о нем много пишут и говорят?

– Вы смотрели матч против Шахтера? Выбивает или нет? Я думаю, нет. Вы видели, сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах. Я думаю, он сам был удивлен, когда прочел о Шахтере. Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться.