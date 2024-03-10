Украина. Премьер лига10 марта 2024, 14:28 | Обновлено 10 марта 2024, 14:31
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Минай
Во Львове состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги
10 марта 2024, 14:28 | Обновлено 10 марта 2024, 14:31
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Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Минай».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове.
Начало матча запланировано в 18:00.
«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 40 очков, а «Минай» занимает последнее место с десятью пунктами.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
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