Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Минай

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Минай».

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Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове.

Начало матча запланировано в 18:00.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 40 очков, а «Минай» занимает последнее место с десятью пунктами.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.