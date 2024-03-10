Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»

Тренер вратарей сборной Украины по футболу Рустам Худжамов отреагировал на слова Папы Римского Франциска о необходимости проведения мирных переговоров между Украиной и россией и мужестве «поднять белый флаг».

«Когда Папа не за веру, а за деньги! Во время Второй мировой войны Папа Пий XII просил Польшу сдаться нацистам и не сопротивляться. Церковь все дальше от Бога и от истинной веры», – написал Худжамов в сториз Instagram.