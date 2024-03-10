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10 марта 2024, 13:52 |
1515
6

Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»

Рустам Худжамов раскритиковал понтифика за высказывания по поводу войны в Украине

10 марта 2024, 13:52 |
1515
6
Тренер сборной Украины – о Папе Римском: «Церковь все дальше от Бога»
Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей сборной Украины по футболу Рустам Худжамов отреагировал на слова Папы Римского Франциска о необходимости проведения мирных переговоров между Украиной и россией и мужестве «поднять белый флаг».

«Когда Папа не за веру, а за деньги! Во время Второй мировой войны Папа Пий XII просил Польшу сдаться нацистам и не сопротивляться. Церковь все дальше от Бога и от истинной веры», – написал Худжамов в сториз Instagram.

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Рустам Худжамов Папа Римский Франциск
Источник Instagram
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Комментарии 6
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turist86
Респект Рустаму 
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+2
Greg Todosiuk
Краще  і не скажеш.
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0
Max-Morlock
Поаккуратней бы выражался.    В мире около 1,4 млрд католиков.  Давайте их всех против себя настроим?
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-1
shakhtarforewer
Церква вже давно віддалилась від Бога. Подивишся на зажерливість більшості наших священиків, і пропадає бажання туди ходити.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
VAL
Слава ЗСУ.!!!Це не папа,це вітчим якийсь .....
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-1
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