Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАНДЕЙРА: «После перерыва заиграли по-другому и забили важный гол»
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 13:24 |
42
0

БАНДЕЙРА: «После перерыва заиграли по-другому и забили важный гол»

Защитник «Кривбасса» – о домашней победе над «Оболонью»

10 марта 2024, 13:24 |
42
0
БАНДЕЙРА: «После перерыва заиграли по-другому и забили важный гол»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Португальский защитник криворожского «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал домашнюю победу в 20-м туре УПЛ над киевской «Оболонью» (1:0).

– Рафаэль, поздравляем тебя с победой. Можно ли сказать, что ты уже полностью адаптировался в команде?

- Спасибо. Да, я действительно быстро адаптировался в «Кривбассе», ведь партнеры меня приняли и с первых дней поддерживали. Потому адаптация прошла очень легко.

– Как ты прокомментируешь сегодняшнюю игру?

– Первый тайм нам не очень удавался. Соперник хорошо закрылся у собственных ворот. После перерыва мы стали играть немного по-другому и забили важный гол. Я нашел передачей Кузыка, отлично пробившего в угол.

– Сегодня тебе удавалась игра. Чувствуешь ли себя одним из героев матча?

- Нет, ведь самое главное – это победа команды. Я делал все, что от меня зависело, чтобы помочь своей команде. Сегодня мне удалось сделать голевой пас на Кузыка. Так что самое важное – три очка в таком матче.

– Как тебе сегодняшний соперник?

– Хорошая команда, они действовали неплохо и организованно. Однако сегодня мы играли лучше, потому и победили.

- Несколько слов о поддержке на стадионе. Ощущалось ли присутствие болельщиков на стадионе?

- Отлично играть дома, тем более при хорошей поддержке собственных фанатов. Надеюсь, что в следующей игре дома против «Колоса» болельщики снова придут на стадион и дадут нам еще больше сил.

По теме:
ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Почеттино позавидовал тренеру Ньюкасла: «Надеюсь, у меня тоже так будет»
Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Футбол | 10 марта 2024, 00:56 2
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны

Виктор стал лучшим игроком поединка

Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
Бокс | 09 марта 2024, 19:44 4
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком

Тайсон признался, что реванш состоится в октябре

Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Бокс | 09.03.2024, 18:47
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»
Футбол | 10.03.2024, 11:28
КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»
КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»
Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
Футбол | 10.03.2024, 07:01
Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
09.03.2024, 09:57 4
Бокс
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
08.03.2024, 22:35 1
Футбол
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
08.03.2024, 15:03 3
Футбол
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
09.03.2024, 14:53 6
Бокс
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 18
Футбол
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
08.03.2024, 12:08 73
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем