БАНДЕЙРА: «После перерыва заиграли по-другому и забили важный гол»

Португальский защитник криворожского «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал домашнюю победу в 20-м туре УПЛ над киевской «Оболонью» (1:0).

– Рафаэль, поздравляем тебя с победой. Можно ли сказать, что ты уже полностью адаптировался в команде?

- Спасибо. Да, я действительно быстро адаптировался в «Кривбассе», ведь партнеры меня приняли и с первых дней поддерживали. Потому адаптация прошла очень легко.

– Как ты прокомментируешь сегодняшнюю игру?

– Первый тайм нам не очень удавался. Соперник хорошо закрылся у собственных ворот. После перерыва мы стали играть немного по-другому и забили важный гол. Я нашел передачей Кузыка, отлично пробившего в угол.

– Сегодня тебе удавалась игра. Чувствуешь ли себя одним из героев матча?

- Нет, ведь самое главное – это победа команды. Я делал все, что от меня зависело, чтобы помочь своей команде. Сегодня мне удалось сделать голевой пас на Кузыка. Так что самое важное – три очка в таком матче.

– Как тебе сегодняшний соперник?

– Хорошая команда, они действовали неплохо и организованно. Однако сегодня мы играли лучше, потому и победили.

- Несколько слов о поддержке на стадионе. Ощущалось ли присутствие болельщиков на стадионе?

- Отлично играть дома, тем более при хорошей поддержке собственных фанатов. Надеюсь, что в следующей игре дома против «Колоса» болельщики снова придут на стадион и дадут нам еще больше сил.