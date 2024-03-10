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Испания
10 марта 2024, 15:30 | Обновлено 10 марта 2024, 15:31
925
1

Украинцы не нужны. Жирона не собирается подписывать Пихаленка и Тымчика

А также не нужен команде Кащук

10 марта 2024, 15:30 | Обновлено 10 марта 2024, 15:31
925
1
Украинцы не нужны. Жирона не собирается подписывать Пихаленка и Тымчика
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

По информации ТаТоТаке, испанская «Жирона» не интересуется защитником «Динамо» Александром Тымчиком, хавбеком «Днепра-1» Александром Пихаленком и вингером «Шахтера» Алексеем Кащуком.

Сообщается, что ранее в скаутских списках действительно был Пихаленок, но сейчас испанский клуб, который нацелен на выход в Лигу чемпионов, уже не рассматривает игрока сборной Украины.

При этом сам Пихаленок, по информации украинского клуба, хотел бы присоединиться к Виктору Цыганкову и Артему Довбику в «Жироне».

Контракт Александра истекает летом 2025 года с клаусулой в 6 миллионов евро.

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Жирона Александр Пихаленок Александр Тымчик Алексей Кащук трансферы трансферы Ла Лиги Украинская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу
Источник ТаТоТаке
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Serhii P.
Навіщо їм ці колгоспники?
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