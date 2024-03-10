Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 18:00 матч 21-го тура УПЛ
Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Минай».
Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 21-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков.
«Минай» занимает 16-ю строчку, сыграв 18 матчей и набрав 10 очков.
Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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