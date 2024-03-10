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  4. Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 13:02 |
196
0

Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 18:00 матч 21-го тура УПЛ

10 марта 2024, 13:02 |
196
0
Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков.

«Минай» занимает 16-ю строчку, сыграв 18 матчей и набрав 10 очков.

Шахтер – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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