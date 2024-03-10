Победа нас успокоила. Тренер Жироны оценил важность матча Ла Лиги

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Осасуну», добыв лишь вторую победу в последних шести встречах. Наставник Мичел признал, что этот успех успокоил команду после ряда неудач.

«Очень сложный матч. Мы играли против соперника, находящегося в своей лучшей форме в сезоне. Но, как я уже говорил, с выходом в Лигу чемпионов еще ничего не решено. Нужно набрать более 72 очков, а у нас только 62 пункта. Впереди еще 10 туров, а мы опережаем «Атлетик» на 12 очков и у них матч в запасе».

«Мы в хорошей ситуации. Не скрою, что победа немного нас успокоила и подняла моральное состояние», — сказал Мичел.

Матч запомнился результативной передачей и травмой хавбека Виктора Цыганкова.