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Испания
10 марта 2024, 12:29 | Обновлено 10 марта 2024, 12:39
751
0

Победа нас успокоила. Тренер Жироны оценил важность матча Ла Лиги

Мичел рад, что победа успокоила команду

10 марта 2024, 12:29 | Обновлено 10 марта 2024, 12:39
751
0
Победа нас успокоила. Тренер Жироны оценил важность матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Осасуну», добыв лишь вторую победу в последних шести встречах. Наставник Мичел признал, что этот успех успокоил команду после ряда неудач.

«Очень сложный матч. Мы играли против соперника, находящегося в своей лучшей форме в сезоне. Но, как я уже говорил, с выходом в Лигу чемпионов еще ничего не решено. Нужно набрать более 72 очков, а у нас только 62 пункта. Впереди еще 10 туров, а мы опережаем «Атлетик» на 12 очков и у них матч в запасе».

«Мы в хорошей ситуации. Не скрою, что победа немного нас успокоила и подняла моральное состояние», — сказал Мичел.

Матч запомнился результативной передачей и травмой хавбека Виктора Цыганкова.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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