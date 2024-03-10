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Англия
10 марта 2024, 12:37 | Обновлено 10 марта 2024, 12:38
468
0

Почеттино позавидовал тренеру Ньюкасла: «Надеюсь, у меня тоже так будет»

11 марта команды сойдутся на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ

10 марта 2024, 12:37 | Обновлено 10 марта 2024, 12:38
468
0
Почеттино позавидовал тренеру Ньюкасла: «Надеюсь, у меня тоже так будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Перед очным матчем в АПЛ главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино позавидовал своему коллеге из «Ньюкасла» Эдди Хау.

Таким мнением наставник «синих» поделился, комментируя уровень поддержки со стороны болельщиков.

«Я надеюсь, что однажды фанаты «Челси» будут поддерживать меня так же, как болельщики «Ньюкасла» поддерживает Хау. Я говорю это, потому что я здесь, я тренер «Челси», и я хочу выиграть так же сильно, как и наши болельщики!» – отметил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что матч «Челси» – «Ньюкасл» состоится в понедельник, 11 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Перед отчетным туром «синие» занимают 11-е место, а «сороки» располагаются на 9-й строчке.

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Маурисио Почеттино Эдди Хау Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига пресс-конференция болельщики
Источник Daily Express
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