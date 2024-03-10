Почеттино позавидовал тренеру Ньюкасла: «Надеюсь, у меня тоже так будет»

Перед очным матчем в АПЛ главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино позавидовал своему коллеге из «Ньюкасла» Эдди Хау.

Таким мнением наставник «синих» поделился, комментируя уровень поддержки со стороны болельщиков.

«Я надеюсь, что однажды фанаты «Челси» будут поддерживать меня так же, как болельщики «Ньюкасла» поддерживает Хау. Я говорю это, потому что я здесь, я тренер «Челси», и я хочу выиграть так же сильно, как и наши болельщики!» – отметил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что матч «Челси» – «Ньюкасл» состоится в понедельник, 11 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Перед отчетным туром «синие» занимают 11-е место, а «сороки» располагаются на 9-й строчке.