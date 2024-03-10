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10 марта 2024, 11:52 | Обновлено 10 марта 2024, 11:59
78
0

ВИДЕО. Воспитанники детского дома встретились с Ребровым и Ярмоленко

Дети побывали на экскурсии в столичном Доме футбола

10 марта 2024, 11:52 | Обновлено 10 марта 2024, 11:59
78
0
ВИДЕО. Воспитанники детского дома встретились с Ребровым и Ярмоленко
УАФ

Воспитанники детского дома из Черновицкой области посетили с экскурсией Дом футбола.

По инициативе Фонда Елены Зеленской для поддержки семейных форм воспитания, ребята посетили столичный Дом футбола и встретились с капитаном сборной Украины по футболу Андреем Ярмоленко и главным тренером команды Сергеем Ребровым.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров дом футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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