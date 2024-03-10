ВИДЕО. Воспитанники детского дома встретились с Ребровым и Ярмоленко

Воспитанники детского дома из Черновицкой области посетили с экскурсией Дом футбола.

По инициативе Фонда Елены Зеленской для поддержки семейных форм воспитания, ребята посетили столичный Дом футбола и встретились с капитаном сборной Украины по футболу Андреем Ярмоленко и главным тренером команды Сергеем Ребровым.