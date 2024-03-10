Другие новости10 марта 2024, 11:52 | Обновлено 10 марта 2024, 11:59
78
0
ВИДЕО. Воспитанники детского дома встретились с Ребровым и Ярмоленко
Дети побывали на экскурсии в столичном Доме футбола
10 марта 2024, 11:52 | Обновлено 10 марта 2024, 11:59
78
0
Воспитанники детского дома из Черновицкой области посетили с экскурсией Дом футбола.
По инициативе Фонда Елены Зеленской для поддержки семейных форм воспитания, ребята посетили столичный Дом футбола и встретились с капитаном сборной Украины по футболу Андреем Ярмоленко и главным тренером команды Сергеем Ребровым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 марта 2024, 11:11 1
Поединок состоится 10 марта в 19:30 по Киеву
Футбол | 10 марта 2024, 09:00 22
Украинец в трех турах после зимней паузы в Первой лиге отличился пятью результативными действиями
Футбол | 10.03.2024, 00:56
Футбол | 10.03.2024, 07:56
Футбол | 10.03.2024, 07:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.03.2024, 15:03 3
Футбол
09.03.2024, 16:24 2
09.03.2024, 02:37 45
09.03.2024, 09:28 6
09.03.2024, 04:52 8
09.03.2024, 16:03 15
09.03.2024, 08:13