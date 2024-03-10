Скрипник оценил Гармаша: «Денис – такой Денис. Если бы ему было 13 лет...»

Наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о том, что уже не собирается заниматься воспитанием экс-игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша, который на поле отличается взрывным характером.

«Он все прожил, все выиграл. Для него нет авторитетов – ему все равно, с кем и где играть. Денис – такой Денис. Я его перевоспитывать не буду. Если бы ему было 13 лет или 18... Или 23 хотя бы, то я мог бы рассказывать ему, мол, в будущем будешь страдать. Но он уже такой – его не переделать».

«Получает желтую – чуть-чуть сразу распускается. У него есть авторитет, в общении очень приятный и спокойный. Сам себе на уме, но такие нам нужны», — сказал Скрипник.

Денис в первом же матче за харьковчан забил гол в ворота «Динамо».