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  4. Скрипник оценил Гармаша: «Денис – такой Денис. Если бы ему было 13 лет...»
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 12:10 | Обновлено 10 марта 2024, 12:43
1630
1

Скрипник оценил Гармаша: «Денис – такой Денис. Если бы ему было 13 лет...»

Тренер не надеется перевоспитать хавбека

10 марта 2024, 12:10 | Обновлено 10 марта 2024, 12:43
1630
1
Скрипник оценил Гармаша: «Денис – такой Денис. Если бы ему было 13 лет...»
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о том, что уже не собирается заниматься воспитанием экс-игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша, который на поле отличается взрывным характером.

«Он все прожил, все выиграл. Для него нет авторитетов – ему все равно, с кем и где играть. Денис – такой Денис. Я его перевоспитывать не буду. Если бы ему было 13 лет или 18... Или 23 хотя бы, то я мог бы рассказывать ему, мол, в будущем будешь страдать. Но он уже такой – его не переделать».

«Получает желтую – чуть-чуть сразу распускается. У него есть авторитет, в общении очень приятный и спокойный. Сам себе на уме, но такие нам нужны», — сказал Скрипник.

Денис в первом же матче за харьковчан забил гол в ворота «Динамо».

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Денис Гармаш Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Boodya
«Отримує жовту – трохи відразу розпускається. Він має авторитет, у спілкуванні дуже приємний і спокійний. Сам собі на думці, але такі нам потрібні»
Такі потрібні в роздягальні, але не на полі.
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