Скрипник оценил Гармаша: «Денис – такой Денис. Если бы ему было 13 лет...»
Тренер не надеется перевоспитать хавбека
Наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о том, что уже не собирается заниматься воспитанием экс-игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша, который на поле отличается взрывным характером.
«Он все прожил, все выиграл. Для него нет авторитетов – ему все равно, с кем и где играть. Денис – такой Денис. Я его перевоспитывать не буду. Если бы ему было 13 лет или 18... Или 23 хотя бы, то я мог бы рассказывать ему, мол, в будущем будешь страдать. Но он уже такой – его не переделать».
«Получает желтую – чуть-чуть сразу распускается. У него есть авторитет, в общении очень приятный и спокойный. Сам себе на уме, но такие нам нужны», — сказал Скрипник.
Денис в первом же матче за харьковчан забил гол в ворота «Динамо».
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