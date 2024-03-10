Следит Шахтер и зарубежные клубы. В контракте Фесюна есть клаусула

По информации журналиста Владимира Зверова, в контракте вратаря «Колоса» Кирилла Фесюна прописана клаусула, поэтому так легко игрока не забрать.

Сообщается, что за игроком давно следит «Шахтер», который может позволить себе выплатить клаусулу. Остальные клубы УПЛ вряд ли потянут такой трансфер.

Недавно была информация о том, что за 21-летним Фесюном следят скауты Бундеслиги и АПЛ.

Контракт игрока истекает в середине 2026 года. В нынешнем сезоне Кирилл провел 19 матчей, сумев не пропустить в десяти из них.