МОУРИНЬО: «Чувствую себя опустошенным, когда никого не тренирую»

Португальский специалист Жозе Моуриньо, уволенный из римской «Ромы» в середине января, пожаловался на слишком высокие ожидания от его работы в командах «без условий для победы».

«Здесь история всегда одна и та же. Как из Фернандо Алонсо. Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают чего-нибудь великого. Со мной происходит то же самое. Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса.

Думаю, я вернусь к тренерской работе летом. Я чувствую себя опустошенным, когда никого не тренирую. Но теперь я должен быть осторожнее в выборе следующего места работы», – поделился Моуриньо своими мыслями с изданием Desporto ao Minuto.

Отметим, что за время работы в «Роме» португалец привел команду к победе в дебютном розыгрыше Лиги конференций, а также вывел в финал Лиги Европы.