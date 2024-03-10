Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 5-й раз подряд берет верх над «Колосом», как в общем (мячи 14-4), так и на своем поле (мячи 17-3).

Горняки, одержавшие 10-ю победу над ковалевцами, празднуют в общем 5-ю кряду викторию в УПЛ (мячи 12-4), а в родных стенах – 4-ю (мячи 12-4).

50-й матч в чемпионатах Украины в рядах оранжево-черных проводит Артем Бондаренко

Кевин оформляет 6-й дубль «Шахтера» в поединках с «Колосом». При этом первый его гол оказывается 70-м для «джокеров» всех команд в этом сезоне, а второй – 30-м для горняков в баталиях с ковалевцами.

Лассина Траоре становится 9-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим свои, и чужие ворота в одном матче.

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Мяч, забитый Олегом Ильиным, оказывается 100-м, пропущенным Дмитрием Ризныком в УПЛ.

Безвыигрышная серия «Колоса» во встречах с «Шахтером» достигает 11 матчей (=1-10).

Ковалевцы терпят 20-е поражение в элитном дивизионе под руководством Ярослава Вишняка.

«Динамо» прерывает две 6-матчевые победные серии: в УПЛ (мячи 15-4) и во встречах с «Вересом» (мячи 16-1).

Киевляне обновляют личный рекорд, продлив гостевую голевую серию до 32-х игр.

В ворота динамовцев 80-й раз назначают пенальти.

50-й матч в украинской карьере проводит нигериец Бенито (ЧУ - 44, КУ - 2, ЕК - 4).

10-й мяч в рядах киевлян забивает Назар Волошин (ЧУ - 8, ЕК - 2).

«Верес» впервые подписывает мировую с «Динамо» на своем поле (в 8-й игре).

Марко Мрвалевич, сравнявший счет в поединке с динамовцами на 90+9-й минуте, становится автором самого позднего решающего гола в истории чемпионатов Украины. Кроме того, черногорец на 497-й минуте прерывает безголевую серию красно-черных в баталиях с бело-синими.

Юрий Вернидуб проводит 50-й матч на посту главного тренера «Кривбасса» (+24=9-17, 63-52).

«Оболонь» терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

«Пивовары» обходятся без голов на чужих полях 312 минут кряду.

«Рух» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Днепра-1», прерывая 4-матчевую проигрышную серию во встречах с днепрянами.

Львовяне забивают 10-й мяч «Днепру-1» в УПЛ.

Юрий Максимов терпит 80-е поражение в тренерской карьере (ЧУ - 70, КУ - 8, ЕК - 2).

СК Днепр-1. Юрий Максимов

Днепряне, которые впервые не смогли поразить ворота «Руха», проводят 20-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Ворскла» становится третьим клубом после «Динамо» и «Шахтера», проведшим 800 матчей в чемпионатах Украины.

Полтавчане берут верх над одесситами в общем 4-й раз подряд (мячи 6-2), а в гостях – 6-й (мячи 10-2).

Бело-зеленые становятся авторами 50-й победы гостей в УПЛ-2023/24.

«Черноморец» терпит 10-е поражение в этом сезоне.

Артем Козак на 338-й минуте прерывает сухую серию «Александрии».

«Заря» не пропускает 3 игры подряд, как в общем (320 минут), так и на своем поле (271 минута).

«Минай», проведший 10-й безголевой матч в этом сезоне, терпит 10-е поражение в УПЛ-2023/24.

«Металлист 1925» прерывает 7-матчевую проигрышную серию, но продлевает две других «рекордных» серии: без побед – до 8 игр (=1-7) и с пропущенными голами – до 13.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Юрий Копына («Александрия»), 1-й – Ярослав Проценко («Металлист 1925») и Артем Слесар («Заря»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Фабрисио Альваренга («Черноморец»), во 2-м – Евгений Запорожец («Оболонь»), Ярослав Кисиль («Минай») и Егор Твердохлеб («Кривбасс»).

15-й мяч в УПЛ забивает Лассина Траоре, 10-й – Денис Антюх, 5-й – Андрей Бацула, Артем Козак, Николай Михайленко и Артем Шулянский, 1-й – Кевин (во 2-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Владлен Юрченко («Металлист 1925»), в 3-й – Андрей Бацула («Ворскла»), Владислав Бугай («Заря») и Сергей Рыбалка (ЛНЗ).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Кевин (во 2-й игре), оформивший 25-й дубль УПЛ-2023/24.

Совершивший «самострел» Эдуад Сарапий становится автором 350-го гола сезона-2023/24.

10-й пенальти из 11 реализовывает Владлен Юрченко, 3-й из 4-х Сергей Рыбалка.

Лассина Траоре становится автором 13-го автогола «Шахтера», а Эдуард Сарапий - 5-го «Днепра-1».

2-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Лукас Тейлор.

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Алексей Хобленко (ЛНЗ).

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ