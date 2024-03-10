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  4. Симоне Индзаги стал обладателем престижной награды в Италии
Италия
10 марта 2024, 10:44 |
252
0

Симоне Индзаги стал обладателем престижной награды в Италии

Премия Энцо Беарзота вручается с 2011 года

10 марта 2024, 10:44 |
252
0
Симоне Индзаги стал обладателем престижной награды в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Наставник «Интера» Симоне Индзаги стал обладателем премии Энцо Беарзота, которая с 2011 года вручается лучшему итальянскому тренеру года.

«Мне нравится идея Симоне Индзаги. В этом году он единогласно признан лауреатом премии. Он достиг в «Интере» зрелости как на поле, так и за его пределами, как хотел бы сам Беарзот, он является самой эффективной эволюцией так называемой итальянской школы. Еще один аспект Индзаги, который я хотел бы отметить – это сильное чувство принадлежности к клубам, продемонстрированное сначала в «Лацио», а теперь в «Интере», где ему удается создать атмосферу большой дружбы и сотрудничества», – отметил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

«Я благодарен за эту престижную награду, названную в честь столь великого тренера и человека футбола. Это признание было бы невозможно без исключительной поддержки всех тех, кто работал со мной на протяжении многих лет. Я посвящаю эту награду им и своей семье», – сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Энцо Беарзот
Источник Football-Italia
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