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Чемпионат Бельгии
Кортрейк
09.03.2024 17:00 – FT 0 : 1
Антверпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
10 марта 2024, 04:40 | Обновлено 10 марта 2024, 05:37
12
0

Чемпионат Бельгии. Разгром от Андерлехта, минимальная победа Антверпена

Состоялись три матча местного первенства

10 марта 2024, 04:40 | Обновлено 10 марта 2024, 05:37
12
0
Чемпионат Бельгии. Разгром от Андерлехта, минимальная победа Антверпена
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли три субботних матча чемпионата Бельгии по футболу. Победы одержали «Антверпен» и «Андерлехт», но они вышли разными – недавний соперник «Шахтера» минимально одолел «Кортрейк», а «Андерлехт» забил три гола «Моленбеку».

Еще один матч закончился сухой ничьей.

Чемпионат Бельгии. 29 тур

Кортрейк – Аньверпен - 061

Гол: Иленихена, 31

Шарлеруа – Серкль Брюгге – 0:0

Моленбек – Андерлехт – 0:3

Голы: Вертонген, 10, Драйер, 18, Дольберг, 31, пен

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Источник Sport.ua
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