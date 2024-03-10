Чемпионат Бельгии. Разгром от Андерлехта, минимальная победа Антверпена

Прошли три субботних матча чемпионата Бельгии по футболу. Победы одержали «Антверпен» и «Андерлехт», но они вышли разными – недавний соперник «Шахтера» минимально одолел «Кортрейк», а «Андерлехт» забил три гола «Моленбеку».

Еще один матч закончился сухой ничьей.

Чемпионат Бельгии. 29 тур

Кортрейк – Аньверпен - 061

Гол: Иленихена, 31

Шарлеруа – Серкль Брюгге – 0:0

Моленбек – Андерлехт – 0:3

Голы: Вертонген, 10, Драйер, 18, Дольберг, 31, пен

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