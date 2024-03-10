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10 марта 2024, 03:56 |
14
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта

Важные события во всех видах спорта

10 марта 2024, 03:56 |
14
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 10 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Астон Вилла – Тоттенхэм

Favbet 2.44 – 4.26 – 2.70

17:45 Ливерпуль – Манчестер Сити

Favbet 3.08 – 3.85 – 2.32

19:00 Ювентус – Аталанта

Favbet 2.32 – 3.42 – 3.43

19:30 Реал Мадрид – Сельта

Favbet 1.34 – 5.80 – 10.20

20:30 Байер – Вольфсбург

Favbet 1.36 – 5.69 – 9.40

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Источник Sport.ua
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