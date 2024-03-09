Тоттенхэм хочет бесплатно подписать вундеркинда из Барселоны U-19

Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания в летнее трансферное окно 18-летнего вундеркинда из «Барселоны» U-19 Дани Родригеса.

Контракт талантливого хавбека с каталонцами истекает 30 июня, и в стане «шпор» уже нацелились на то, чтобы оформить переход Родригеса на правах свободного агента.

Усложняет ситуацию то обстоятельство, что по некоторым данным в контракте Родригеса есть пункт, позволяющий «Барселоне» в одностороннем порядке продлить соглашение еще на два года, однако другие источники указывают на то, что такой опции у «блаугранас» нет.

Если «Тоттенхэм» поспешит подписать личное соглашение с Дани Родригесом, а затем окажется, что «Барселона» имела опцию на пролонгацию сотрудничества с хавбеком, то «шпорам» придется платить каталонцам отступные, что усложняет планы английского клуба.

Отметим, что Дани Родригес перебрался в академию «Барселоны» летом 2020 года из «Реал Сосьедада». В текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА вингер отличился 4 голами и 3 ассистами в 7 поединках.