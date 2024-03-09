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Испания
09 марта 2024, 22:26 | Обновлено 09 марта 2024, 23:30
3605
2

ВИДЕО. Цыганков отдал искусный ассист в матче против Осасуны

Украинский вингер помог «Жирони» открыть счет

09 марта 2024, 22:26 | Обновлено 09 марта 2024, 23:30
3605
2
ВИДЕО. Цыганков отдал искусный ассист в матче против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной». По состоянию на 20-ю минуту поединка счет матча – 1:0 в пользу каталонцев.

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Первый гол во встрече был забит при прямом участии украинского вингера «красно-белых» Виктора Цыганкова. Он отдал мастерский пас между двух защитников, чем вывел Кристиана Португеса на отличную позицию. Партнер экс-игрока «Динамо» не промахнулся.

В 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне на счету Виктора Цыганкова 6 голов и 4 голевые передачи.

ВИДЕО Цыганков отдал мастерский ассист в матче против Осасуны

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Жирона - Осасуна
Источник Sport.ua
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Jeka23
Погано, що залишив поле через травму( Особливо перед матчами Збірної.
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+1
voyts_serg
Вы не аху..ели? Зачем кидать ссылку на телеграм канал, на который надо подписатся? Загружайте видео так, чтоб его можно было посмотреть без сраных подписок.
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+1
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