ВИДЕО. Цыганков отдал искусный ассист в матче против Осасуны
Украинский вингер помог «Жирони» открыть счет
Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 28-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Осасуной». По состоянию на 20-ю минуту поединка счет матча – 1:0 в пользу каталонцев.
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Первый гол во встрече был забит при прямом участии украинского вингера «красно-белых» Виктора Цыганкова. Он отдал мастерский пас между двух защитников, чем вывел Кристиана Португеса на отличную позицию. Партнер экс-игрока «Динамо» не промахнулся.
В 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне на счету Виктора Цыганкова 6 голов и 4 голевые передачи.
ВИДЕО Цыганков отдал мастерский ассист в матче против Осасуны
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