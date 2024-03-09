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11.03.2024 22:00 - : -
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Англия
09 марта 2024, 22:19 |
119
0

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 марта в 22:00 поединок 28-го тура Английской Премьер-Лиги

09 марта 2024, 22:19 |
119
0
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Челси Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Михаил Мудрик Челси - Ньюкасл
Источник Sport.ua
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