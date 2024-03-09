Англия09 марта 2024, 22:19 |
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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 марта в 22:00 поединок 28-го тура Английской Премьер-Лиги
09 марта 2024, 22:19 |
119
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В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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