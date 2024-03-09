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  4. Денис КУЗЫК: «Хорошо, что мы выстояли против Оболони»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 21:14 |
138
0

Денис КУЗЫК: «Хорошо, что мы выстояли против Оболони»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Оболонью»

09 марта 2024, 21:14 |
138
0
Денис КУЗЫК: «Хорошо, что мы выстояли против Оболони»
Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– Поделись впечатлениями от поединка.

– Очень рад, что выиграли, подарили радость болельщикам при наших трибунах. Очень счастливы. Двигаемся дальше.

– Непревзойденный гол в твоем исполнении. Вспомни, что ему предшествовало, какая была комбинация?

– Помню, что Рафа Бендейра протянул мяч, я открылся между линиями, он мне отдал, я развернулся и ударил в дальний угол. Очень хорошо получилось.

– Как сегодня игралось против «Оболони», ведь соперник создал немало опасных моментов, в частности во 2-м тайме?

– Да, была очень тяжелая игра, боевая. Борьбы было очень много. Они били мяч, боролись за подборы, поэтому тяжело было. Игра была до первого гола. Потом были такие нервные минуты. Хорошо, что мы выстояли. Двигаемся дальше.

– Не разочаровывает ли тебя не вызов в молодежную сборную?

– Это выбор тренера. Я работаю над собой, делаю все, чтобы мы побеждали, для своего прогресса. А там уже будет так, как решит тренер.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь Денис Кузык
Источник УПЛ-ТВ
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