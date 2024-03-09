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Испания
09 марта 2024, 20:56 | Обновлено 09 марта 2024, 20:57
2385
1

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Осасуна

Матч 28-го тура Ла Лиги начнется в 22:00

09 марта 2024, 20:56 | Обновлено 09 марта 2024, 20:57
2385
1
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Осасуна
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 9 марта, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Ла Лиги примет «Осасуну». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Лопес, Цыганков, Довбик, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.

«Осасуна»: Эррера, Унаи Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Рубен Гарсия, Будимир, Можика, Катена, Эррандо.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Осасуна Артем Довбик Виктор Цыганков стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Стосовно прізвища Гарсія, якщо почитати, то це найбільш поширене прзівище в Іспанії, хоча баскського походження, скоріше всього, як і багато інших. Тому нічого дивного. І друге найбільш поширене прізвище в Мексиці, хоча там стільки людей з цим прізвищем майже в двічі більше. В Мексиці - найбільш поширене Hernandes, яке в Іспанії навіть в десятку не входить. Але в Іспанії Фернадес йде якраз після Гарсії. І якщо подивитися на список цих поширених прізвищ не знайдеш ні одного напевне без асоціацій з футболістами.
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Yass
Дофіга Гарсій у складах
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