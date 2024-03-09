Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Осасуна
Матч 28-го тура Ла Лиги начнется в 22:00
Сегодня, 9 марта, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Ла Лиги примет «Осасуну». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Лопес, Цыганков, Довбик, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.
«Осасуна»: Эррера, Унаи Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Рубен Гарсия, Будимир, Можика, Катена, Эррандо.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaOsasuna pic.twitter.com/JSdOdyL676— Girona FC (@GironaFC) March 9, 2024
📍 ALINEACIÓN#GironaOsasuna pic.twitter.com/btLizBj6h1— C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 9, 2024
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