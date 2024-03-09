Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Осасуна

Сегодня, 9 марта, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Ла Лиги примет «Осасуну». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Лопес, Цыганков, Довбик, Алейш Гарсия, Савио, Блинд, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.

«Осасуна»: Эррера, Унаи Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Рубен Гарсия, Будимир, Можика, Катена, Эррандо.