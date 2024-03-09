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  4. Матч Кривбасс – Оболонь приостановлен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 19:32 |
525
0

Матч Кривбасс – Оболонь приостановлен из-за воздушной тревоги

Команды успели отыграть 54 минуты

09 марта 2024, 19:32 |
525
0
Матч Кривбасс – Оболонь приостановлен из-за воздушной тревоги
УПЛ

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и киевской «Оболонью». По состоянию на 54-ю минуту команды до сих пор не сумели открыть счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте встречи в Днепропетровской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды, согласно регламенту, ушли в укрытие.

Если матч закончится со счетом 0:0, то «Кривбасс» поднимется на второе место в чемпионате, набрав 38 очков в 20 турах. В активе «Оболони» будет 16 зачетных пунктов в 19 матчах УПЛ.

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Источник Sport.ua
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