Матч Кривбасс – Оболонь приостановлен из-за воздушной тревоги

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и киевской «Оболонью». По состоянию на 54-ю минуту команды до сих пор не сумели открыть счет.

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На 54-й минуте встречи в Днепропетровской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Команды, согласно регламенту, ушли в укрытие.

Если матч закончится со счетом 0:0, то «Кривбасс» поднимется на второе место в чемпионате, набрав 38 очков в 20 турах. В активе «Оболони» будет 16 зачетных пунктов в 19 матчах УПЛ.