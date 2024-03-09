Почти совершили камбек. Сандерленд с Русиным проиграл Саутгемптону

Сегодня, 9 марта 2024 года, состоялось 9 матчей 37-го тура английского Чемпионшипа.

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Для украинских болельщиков центральным было противостояние «Саутгемптона» и «Сандерленда», за который выступает украинский нападающий Назарий Русин. Он вышел на поле лишь на 57-й минуте, а его команда уступила со счетом 2:4.

Чемпионшип. 37 тур

Кардифф – Ипсвич – 2:1

Голы: Винтл, 90+5, О'Дауда, 90+10 – Мур, 79

Блэкберн – Плимут – 1:1

Голы: Смодич, 7 – Уиттакер, 74

Уотфорд – Ковентри – 1:2

Голы: Портеус, 20 – Райт, 40, 72

КПР – Мидлсбро – 0:2

Голы: Латте, 64, Форсс, 76

Миллуолл – Бирмингем – 1:0

Гол: Танганга, 90

Норвич – Ротерхэм – 5:0

Голы: Сара, 13, 47, Серенсен, 21, Сайнц, 32, Сарджент, 45+1

Престон – Сток – 1:2

Голы: Осмаич, 68 – Хьюз, 64 (автогол), Макнелли, 87

Саутгемптон – Сандерленд – 4:2

Голы: Армстронг С., 9, Армстронг А., 37 (пенальти), Ротвелл, 77, 80 – Мандл, 62, Беллингем, 71

Халл – Лестер – 2:2

Голы: Карвалью, 16, Зарури, 60 – Варди, 31, 62