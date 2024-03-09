Почти совершили камбек. Сандерленд с Русиным проиграл Саутгемптону
Закончились 9 матчей 37-го тура Чемпионшипа
Сегодня, 9 марта 2024 года, состоялось 9 матчей 37-го тура английского Чемпионшипа.
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Для украинских болельщиков центральным было противостояние «Саутгемптона» и «Сандерленда», за который выступает украинский нападающий Назарий Русин. Он вышел на поле лишь на 57-й минуте, а его команда уступила со счетом 2:4.
Чемпионшип. 37 тур
Кардифф – Ипсвич – 2:1
Голы: Винтл, 90+5, О'Дауда, 90+10 – Мур, 79
Блэкберн – Плимут – 1:1
Голы: Смодич, 7 – Уиттакер, 74
Уотфорд – Ковентри – 1:2
Голы: Портеус, 20 – Райт, 40, 72
КПР – Мидлсбро – 0:2
Голы: Латте, 64, Форсс, 76
Миллуолл – Бирмингем – 1:0
Гол: Танганга, 90
Норвич – Ротерхэм – 5:0
Голы: Сара, 13, 47, Серенсен, 21, Сайнц, 32, Сарджент, 45+1
Престон – Сток – 1:2
Голы: Осмаич, 68 – Хьюз, 64 (автогол), Макнелли, 87
Саутгемптон – Сандерленд – 4:2
Голы: Армстронг С., 9, Армстронг А., 37 (пенальти), Ротвелл, 77, 80 – Мандл, 62, Беллингем, 71
Халл – Лестер – 2:2
Голы: Карвалью, 16, Зарури, 60 – Варди, 31, 62
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