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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 17:45 | Обновлено 09 марта 2024, 17:51
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0

ИВАЩЕНКО: «Игроки Оболони способны конкурировать с командами топ-5 УПЛ»

Главный тренер «Оболони» дал интервью перед матчем УПЛ против «Кривбасса»

09 марта 2024, 17:45 | Обновлено 09 марта 2024, 17:51
131
0
ИВАЩЕНКО: «Игроки Оболони способны конкурировать с командами топ-5 УПЛ»
УПЛ. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко дал интервью перед матчем 20-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Валерий Владимирович, в каком настроении ваша команда подходит к игре против Кривбасса?

– В обычном режиме готовимся к встрече с Кривбассом. Ситуация непростая: нам нужно набирать очки, а у нас матчи против команд по верхней части турнирной таблицы. Но какой календарь, по такому и должны играть. Не собираемся перебирать командами и гадать, где возьмем очки, а где нет. Стараемся максимально работать, чтобы набирать очки и немного оторваться от конкурентов. Конечно, где-то не хватает: с Черноморцем нас немного не хватило психологически, да и с Днепром-1 была неплохая игра в нашем исполнении. Но где-то не попали, где-то не дожали во втором тайме. Ребята почувствовали, что могут спокойно играть и соперничать с командами первой пятерки. Просто где-то не хватает исполнительного мастерства. А это основное дело. В целом, по структуре есть плюсы, есть хорошая динамика. Просто для уверенности нужно немного фарта и удачи, чтобы победа придала ребятам уверенность.

– Зимой вы плодотворно поработали на трансферном рынке. Или все позиции вам удалось закрыть из планировавшихся?

– Мы старались максимально отработать. Тот рынок, который есть, он не богат. Мы видим, что кто-то где-то легионеров берет, но мы пытались подписывать украинских игроков. Те возможности, которые у нас были, мы максимально реализовали. Конечно, совершенству нет предела, так же и комплектации команды. Но все зависит от возможностей.

– В первых весенних турах ваши конкуренты по нижней части таблицы продемонстрировали неплохую игру: Минай взял четыре очка в двух матчах, Верес сыграл вничью с Динамо. Как вы оценили бы конкуренцию в борьбе за сохранение места в Украинской Премьер-Лиге?

- Мы следим за всеми матчами. У Миная снизился градус напряжения с приходом нового тренера. Результат особо не давит, поэтому ребята играют максимально раскрепощенно. Всегда, когда давит результат, ты сконцентрирован на нем и что-то может не получаться. Здесь больше психологический момент, посмотрим, насколько эта эйфория продолжится. На долгосрочную перспективу должен быть запас прочности. Но они молодцы, новый тренер вдохновил, нашел ключи к психологическому состоянию, поэтому команда набирает очки. Играют динамично, потому есть плюсы. Но посмотрим, еще впереди игры достаточно.

– В осенней части почти все клубы УПЛ так или иначе имели вопросы к арбитрам. Сейчас в УАФ сменили главу комитета арбитров. По первым матчам весенней части почувствовали ли вы изменения к лучшему?

– Да, нас постоянно обвиняли в том, что мы постоянно критикуем арбитров, кричим на них. Но есть моменты, когда мы не могли не реагировать, мы все живые люди. Если осенью каждый тур завершался ситуацией, в которой имело место недовольство решением арбитра. А сейчас по этим двум турам нет особых претензий к действиям рефери. Конечно, это футбол, присутствуют эмоции, но сейчас все более-менее нормально.

– На матче против Днепра-1 на трибунах стадиона Оболонь присутствовало 1500 болельщиков. Что вы чувствовали на протяжении матча, находясь в этой атмосфере?

– Это очень приятно, потому что мы соскучились по нашим поклонникам. Футбол как театр, он без зрителей невозможен. Очень вдохновляют болельщики, создают отличную праздничную атмосферу. Некоторые наши футболисты и не знали как оно – играть со зрителями. Хочется, чтобы еще больше людей приходило, потому что это колорит и энергетика, это классно.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь Валерий Иващенко
Источник УПЛ
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