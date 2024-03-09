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  4. Ева Лис рассказала о болезни позвоночника, с которой она выступает 3,5 года
WTA
09 марта 2024, 17:58 |
120
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Ева Лис рассказала о болезни позвоночника, с которой она выступает 3,5 года

У немецкой теннисистки с украинскими корнями спондилоартроз

09 марта 2024, 17:58 |
120
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Ева Лис рассказала о болезни позвоночника, с которой она выступает 3,5 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка с украинскими корнями Ева Лис поделилась рассказала болельщикам о состоянии своего здоровья. В первой половине 2020 года ей был диагностирован спондилоартроз – болезнь, которая поражает суставы позвоночника.

«Это физическое испытание, с которым я сталкиваюсь каждый день наравне с другими вызовами моего вида спорта. Я благодарна фантастической поддержке и лечению со стороны моей медицинской команды, благодаря чему я до сих пор могу преследовать мои спортивные цели и выявлять лучшее в себе.

На протяжении всей своей карьеры мне часто говорили, что я слабая. Но чем чаще я это слышала, тем я становилась сильнее. Никто не знает, что происходит со спортсменами за кулисами.

Ваша поддержка всегда придает мне силы. Я уверена, что моя страсть к спорту продолжить вести меня вперёд. От всего сердца благодарна вам за любовь, понимание и поддержку», – написала теннисистка.

Отметим, что Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию.

Лис сейчас занимает 146 место в рейтинге WTA (рекорд – 112). За карьеру выиграла 3 титула ITF и заработала $509,635 призовых.

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Ева Лис болезнь
Источник Sport.ua
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