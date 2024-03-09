ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта

В субботу, 9 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00. Кривбасс – Оболонь

1.54 – 4.10 – 7.60

19:00. Болонья – Интер

3.55 – 3.30 – 2.24

19:30. Арсенал – Брентфорд

1.24 – 6.90 – 13.0

19:30. Вердер – Боруссия Д

3.85 – 4.15 – 1.90

22:00. Жирона – Осасуна

1.59 – 4.40 – 5.90