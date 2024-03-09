Украина. Премьер лига09 марта 2024, 17:15 | Обновлено 09 марта 2024, 17:41
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Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Оболонь
Матч начнется в 18:00
09 марта 2024, 17:15 | Обновлено 09 марта 2024, 17:41
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В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».
Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Стали известны стартовые составы обеих команд.
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Татарков, Бизимана, Соса, Лунев, Принс.
Оболонь: Федоровский, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Вишневский, Краснопир.
Начало матча запланировано в 18:00.
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