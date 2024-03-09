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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 17:15 | Обновлено 09 марта 2024, 17:41
187
0

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Оболонь

Матч начнется в 18:00

09 марта 2024, 17:15 | Обновлено 09 марта 2024, 17:41
187
0
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Оболонь
ФК Оболонь

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Оболонь».

Игра пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Стали известны стартовые составы обеих команд.

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Татарков, Бизимана, Соса, Лунев, Принс.

Оболонь: Федоровский, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Вишневский, Краснопир.

Начало матча запланировано в 18:00.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь стартовые составы
Источник Sport.ua
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