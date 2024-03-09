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  4. Лука ГУЧЕК: «Черноморец в хороших кондициях и готов решать задачи на сезон»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 16:41 | Обновлено 09 марта 2024, 17:10
108
0

Лука ГУЧЕК: «Черноморец в хороших кондициях и готов решать задачи на сезон»

Защитник Черноморца поделился мыслями о ситуации в команде

09 марта 2024, 16:41 | Обновлено 09 марта 2024, 17:10
108
0
Лука ГУЧЕК: «Черноморец в хороших кондициях и готов решать задачи на сезон»
УПЛ. Лука Гучек

Защитник одесского Черноморца Лука Гучек ответил на вопросы о ситуации в команде и ходе сезона УПЛ.

– Что скажете о своих физических кондициях? Насколько вы приняли форму после зимней паузы?

– Я достаточно хорошо готов. Мы провели интенсивную подготовку в зимний период в Турции, затем продолжили работать в Одессе. Следовательно, мы подошли к возобновлению чемпионата в неплохих кондициях, но, к сожалению, мы начали играть позже и нам понадобилось время на адаптацию. Теперь мы находимся в хороших кондициях и готовы решать наши задачи.

– Вы уже провели два официальных матча против Оболони и Динамо. Какие были эти игры для вашей команды?

– В первой игре против Оболони мы не показали достаточно хорошей игры, не продемонстрировали нашу лучшую сторону. Но уже в игре против Динамо мы выглядели лучше. Надеюсь, от игры к игре мы будем выступать все лучше и лучше.

– Что вы вообще думаете об уровне нынешнего чемпионата Украины?

– Я думаю, что это достаточно конкурентоспособный чемпионат. Как вы можете увидеть, кто-либо может победить кого-либо. Яркий тому пример – ничья Вереса и Динамо в этом туре. Каждая игра дается нелегко, победить в таком чемпионате довольно непросто. Поэтому считаю уровень чемпионата достаточно высоким. Надеюсь, так будет и дальше, и в конкуренции команды будут становиться сильнее.

– В течение четырех лет матчи Украинской Премьер-Лиги проходили без зрителей на трибунах. Сейчас когда болельщики возвращаются на трибуны, что вы чувствуете?

– Это довольно непросто. Потому что мы играем в футбол в первую очередь для зрителей. Грустно, когда стадионы пустые. Но мы сыграли две игры и увидели немало фанатов, в частности болельщиков Черноморца. Гораздо лучше играть с присутствием болельщиков на трибунах, это совсем другая атмосфера. Надеюсь, что эта ситуация будет постепенно улучшаться и у нас будет еще больше людей на трибунах.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Лука Гучек
Источник УПЛ
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