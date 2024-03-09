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Англия
09 марта 2024, 16:50 | Обновлено 09 марта 2024, 17:11
48
0

Забарный сыграет в старте против последней команды АПЛ

Матч «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед» начнется в 17:00

09 марта 2024, 16:50 | Обновлено 09 марта 2024, 17:11
48
0
Забарный сыграет в старте против последней команды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Оба наставника определили стартовые составы на этот матч. С первых минут за хозяев сегодня сыграет украинский защитник Илья Забарный.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Источник Sport.ua
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