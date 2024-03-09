Забарный сыграет в старте против последней команды АПЛ

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Оба наставника определили стартовые составы на этот матч. С первых минут за хозяев сегодня сыграет украинский защитник Илья Забарный.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.