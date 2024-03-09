Англия09 марта 2024, 16:50 | Обновлено 09 марта 2024, 17:11
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Забарный сыграет в старте против последней команды АПЛ
Матч «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед» начнется в 17:00
09 марта 2024, 16:50 | Обновлено 09 марта 2024, 17:11
48
0
В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Оба наставника определили стартовые составы на этот матч. С первых минут за хозяев сегодня сыграет украинский защитник Илья Забарный.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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