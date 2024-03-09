ВИДЕО. Слова Клоппа и Гвардиолы перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити

В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 17:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию слова Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолы перед центральным матчем тура.