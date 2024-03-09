Англия09 марта 2024, 16:44 |
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ВИДЕО. Слова Клоппа и Гвардиолы перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити
Центральный матч 28-го тура АПЛ состоится 10 марта
09 марта 2024, 16:44 |
436
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В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 17:45 по киевскому времени.
Вашему вниманию слова Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолы перед центральным матчем тура.
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