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  4. ВИДЕО. Слова Клоппа и Гвардиолы перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
09 марта 2024, 16:44 |
436
0

ВИДЕО. Слова Клоппа и Гвардиолы перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити

Центральный матч 28-го тура АПЛ состоится 10 марта

09 марта 2024, 16:44 |
436
0
ВИДЕО. Слова Клоппа и Гвардиолы перед матчем Ливерпуль – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 17:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию слова Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолы перед центральным матчем тура.

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Источник Sport.ua
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