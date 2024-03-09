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  4. ФОТО. Андрей Шевченко посетил матч Полесье – Александрия
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 16:37 |
859
0

ФОТО. Андрей Шевченко посетил матч Полесье – Александрия

Президент УАФ побывал на матче в Житомире

09 марта 2024, 16:37 |
859
0
ФОТО. Андрей Шевченко посетил матч Полесье – Александрия
ФК Полесье

В субботу, 9 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» проходит матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором играют житомирское «Полесье» и «Александрия».

Эту встречу посетил президент УАФ Андрей Шевченко, о чем проинформировала прес-служба житомирского клуба.

«Андрей Николаевич, спасибо за визит и ждем в гости еще раз», – сообщает телеграм-канал «Полесья».

Отметим, что «Александрия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.

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Геннадий Буткевич чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия
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