ФОТО. Андрей Шевченко посетил матч Полесье – Александрия

В субботу, 9 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» проходит матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором играют житомирское «Полесье» и «Александрия».

Эту встречу посетил президент УАФ Андрей Шевченко, о чем проинформировала прес-служба житомирского клуба.

«Андрей Николаевич, спасибо за визит и ждем в гости еще раз», – сообщает телеграм-канал «Полесья».

Отметим, что «Александрия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.