Украина. Премьер лига09 марта 2024, 16:37 |
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ФОТО. Андрей Шевченко посетил матч Полесье – Александрия
Президент УАФ побывал на матче в Житомире
09 марта 2024, 16:37 |
859
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В субботу, 9 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» проходит матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором играют житомирское «Полесье» и «Александрия».
Эту встречу посетил президент УАФ Андрей Шевченко, о чем проинформировала прес-служба житомирского клуба.
«Андрей Николаевич, спасибо за визит и ждем в гости еще раз», – сообщает телеграм-канал «Полесья».
Отметим, что «Александрия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.
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