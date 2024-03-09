У нападающего Шахтера родился сын

У буркинийского нападающего «Шахтера» Лассины Траоре родился сын.

Мальчика назвали Рахим Эрме Джибриль. Его рост - 49 см, вес - 2 950 г.

23-летнего Траоре уже поздравил ФК «Шахтер»: «Поздравляем нападающего и его жену Лейлу с этим важным событием в их жизни. Желаем здоровья и счастья малышу, радости, добра и всего наилучшего семье».

Отметим, что Траоре в этом сезоне сыграл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.