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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 15:21 |
901
1

У нападающего Шахтера родился сын

Лассина Траоре стал отцом мальчика по имени Рахим Эрме Джибриль

09 марта 2024, 15:21 |
901
1
У нападающего Шахтера родился сын
ФК Шахтер. Лассина Траоре

У буркинийского нападающего «Шахтера» Лассины Траоре родился сын.

Мальчика назвали Рахим Эрме Джибриль. Его рост - 49 см, вес - 2 950 г.

23-летнего Траоре уже поздравил ФК «Шахтер»: «Поздравляем нападающего и его жену Лейлу с этим важным событием в их жизни. Желаем здоровья и счастья малышу, радости, добра и всего наилучшего семье».

Отметим, что Траоре в этом сезоне сыграл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Не успел родиться, а уже
Рахим Эрме Джибриль)
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