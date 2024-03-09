Котляр и Сушкова впервые сыграли в финале турнира ITF

Украинские теннисистки Антонина Сушкова и Елизавета Котляр не сумели выиграть финальный матч на соревнованиях ITF W15 в Анталье (Турция).

В парном финале украинский дуэт проиграл тандему Тайра Катерина Грант (США) / Аурора Дзантедески (Италия) – 2:6, 2:6

Для 15-летней Антонины Сушковой этот турнир – дебют на профессиональном уровне, а ее напарница, 17-летняя Елизавета Котляр впервые дошла до финала на профессиональном турнире.