ITF09 марта 2024, 15:13 |
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Котляр и Сушкова впервые сыграли в финале турнира ITF
Антонина и Елизавета уступили в матче за парный титул
09 марта 2024, 15:13 |
68
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Украинские теннисистки Антонина Сушкова и Елизавета Котляр не сумели выиграть финальный матч на соревнованиях ITF W15 в Анталье (Турция).
В парном финале украинский дуэт проиграл тандему Тайра Катерина Грант (США) / Аурора Дзантедески (Италия) – 2:6, 2:6
Для 15-летней Антонины Сушковой этот турнир – дебют на профессиональном уровне, а ее напарница, 17-летняя Елизавета Котляр впервые дошла до финала на профессиональном турнире.
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