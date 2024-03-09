Динамо Киев

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Заря» проводит телеканал 2+2 и клубный YouTube-канал киевского клуба.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Динамо – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция