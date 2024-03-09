WTA09 марта 2024, 14:24 | Обновлено 09 марта 2024, 15:25
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Леся Цуренко – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс
09 марта 2024, 14:24 | Обновлено 09 марта 2024, 15:25
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10 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго раунда основы украинка сыграет против 23-й сеяной Эммы Наварро из США. Встерча состоится пятым запуском на корте №4 после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№17 WTA) или Катерины Синяковой (№41 WTA).
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