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WTA
09 марта 2024, 14:24 | Обновлено 09 марта 2024, 15:25
534
0

Леся Цуренко – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс

09 марта 2024, 14:24 | Обновлено 09 марта 2024, 15:25
534
0
Леся Цуренко – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

10 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против 23-й сеяной Эммы Наварро из США. Встерча состоится пятым запуском на корте №4 после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№17 WTA) или Катерины Синяковой (№41 WTA).

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Эмма Наварро
Источник Sport.ua
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