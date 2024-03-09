Леся Цуренко – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против 23-й сеяной Эммы Наварро из США. Встерча состоится пятым запуском на корте №4 после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№17 WTA) или Катерины Синяковой (№41 WTA).

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