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  4. Свентек в Индиан-Уэллсе подтвердила доминирование в интересном рейтинге WTA
WTA
09 марта 2024, 14:05 | Обновлено 09 марта 2024, 14:16
338
0

Свентек в Индиан-Уэллсе подтвердила доминирование в интересном рейтинге WTA

Лидер мирового тенниса отметилась очередной победе в сете со счетом 6:0

09 марта 2024, 14:05 | Обновлено 09 марта 2024, 14:16
338
0
Свентек в Индиан-Уэллсе подтвердила доминирование в интересном рейтинге WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Ига Свентек (№1 WTA) из Польши во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) переиграла в двух сетах Даниэль Коллинз (№56 WTA) из США.

В первом сете Свентек победила со счетом 6:3, а втором – выиграла «под ноль» 6:0

Это 21-я сухая победа Свентек в сетах на турнирах WTA 1000. В процентном отношении 10,6% всех выигранных Игой сетов на «тысячниках» приходится на счет 6:0. Это самый высокий показатель среди всех теннисисток в мире с момента введения данного формата в 2009 году.

Как известно, в третьем круге Индиан-Уэллса Ига Свёнтек померится силами с 29-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии.

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WTA Индиан-Уэллс Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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