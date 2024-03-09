Свентек в Индиан-Уэллсе подтвердила доминирование в интересном рейтинге WTA

Ига Свентек (№1 WTA) из Польши во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) переиграла в двух сетах Даниэль Коллинз (№56 WTA) из США.

В первом сете Свентек победила со счетом 6:3, а втором – выиграла «под ноль» 6:0

Это 21-я сухая победа Свентек в сетах на турнирах WTA 1000. В процентном отношении 10,6% всех выигранных Игой сетов на «тысячниках» приходится на счет 6:0. Это самый высокий показатель среди всех теннисисток в мире с момента введения данного формата в 2009 году.

Как известно, в третьем круге Индиан-Уэллса Ига Свёнтек померится силами с 29-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии.