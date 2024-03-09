Украина. Премьер лига09 марта 2024, 13:57 | Обновлено 09 марта 2024, 14:01
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Заря
Поединок пройдет 12 марта в 15:30 в Киеве
09 марта 2024, 13:57 | Обновлено 09 марта 2024, 14:01
281
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Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Заря» проводит телеканал 2+2 и клубный YouTube-канал киевского клуба.
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