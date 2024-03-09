Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Заря
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 13:57 | Обновлено 09 марта 2024, 14:01
281
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Заря

Поединок пройдет 12 марта в 15:30 в Киеве

09 марта 2024, 13:57 | Обновлено 09 марта 2024, 14:01
281
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Заря
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр. У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 11-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Заря» проводит телеканал 2+2 и клубный YouTube-канал киевского клуба.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, когда вернется после травмы капитан Черноморца
Три игрока Вереса покинули лазарет ровенчан
где смотреть Динамо Киев Динамо - Заря Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Футбол | 08 марта 2024, 22:35 1
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины

Естественно, Сергей отметил отсутствие Андрея Ярмоленко

ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
Бокс | 09 марта 2024, 09:28 3
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну

Бой завершился во втором раунде

Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Бокс | 09.03.2024, 02:05
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
Бокс | 09.03.2024, 11:02
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
ФОТО. Шесть героев презентовали новую форму Кривбасса
Футбол | 09.03.2024, 12:57
ФОТО. Шесть героев презентовали новую форму Кривбасса
ФОТО. Шесть героев презентовали новую форму Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча, назван 1 соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча, назван 1 соперник
07.03.2024, 12:15 8
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 17
Футбол
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
07.03.2024, 21:37
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 5
Биатлон
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
07.03.2024, 13:53 24
Футбол
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
08.03.2024, 19:45 1
Бокс
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем