Стало известно, когда вернется после травмы капитан Черноморца

В ближайшее время в матчах чемпионата Украины не смогут принять участие сразу несколько ключевых игроков «Черноморца».

Один из них, капитан Илья Путря, оказался вне игры еще несколько месяцев назад, получив серьезную травму колена. По этой причине защитник «моряков» пропустил весь цикл подготовки к весенней части нынешнего сезона - как в турецком Сиде, так и в Одессе.

Некоторое время Путря проходил реабилитацию у киевских медиков, а в начале этой недели вернулся в Одессу.

Как стало известно Sport.ua, возвращение в общий строй 25-летнего капитана ожидается в конце марта.

В нынешнем чемпионате Илья Путря сыграл в составе одесской команды 15 матчей, забив 2 мяча (оба – с пенальти).