Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Катерина Синякова из Чехии (№41 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №4 после матча Фоньини – Баэс. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свитолина и Синякова сыграли между собой три матча, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Леси Цуренко (№37 WTA) или Эммы Наварро (№23 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА