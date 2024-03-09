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WTA
09 марта 2024, 13:29 | Обновлено 09 марта 2024, 13:30
425
0

Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс

09 марта 2024, 13:29 | Обновлено 09 марта 2024, 13:30
425
0
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Катерина Синякова из Чехии (№41 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №4 после матча Фоньини – Баэс. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свитолина и Синякова сыграли между собой три матча, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Леси Цуренко (№37 WTA) или Эммы Наварро (№23 WTA).

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Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Катерина Синякова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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