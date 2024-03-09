Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс
10 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Катерина Синякова из Чехии (№41 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №4 после матча Фоньини – Баэс. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.
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Свитолина и Синякова сыграли между собой три матча, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Леси Цуренко (№37 WTA) или Эммы Наварро (№23 WTA).
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