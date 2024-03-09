ФОТО. Шесть героев презентовали новую форму Кривбасса

ФК «Кривбасс» презентовал новую форму от бренда Strochka.

Шесть героев со своими уникальными историями одели новую джерси красно-белых от украинского бренда Strochka для уникального фотосета. Война изменила жизнь каждого из них навсегда, но есть то, что останется неизменным – вера в будущее и любовь к Украине.

Сергей Лаевский – военнослужащий 93-й бригады «Холодный Яр», который потерял ногу в боях на Бахмутском направлении и сейчас пытается вернуться к обыденной жизни.

Юрий Никитчик – ультрас красно-белых, который после героической обороны Азовстали по приказу высшего руководства страны сложил оружие и после долгих месяцев в плену вернулся домой.

Татьяна Алексанова – защитница, которая сейчас находится с побратимами на восстановлении в Кривом Роге и готовится к отправке в одну из горячих точек.

Даниил Завгородний – маленький мальчик, у которого эта безжалостная война забрала отца, а у Украины – мужественного Героя. Даниил с мамой вернулся из Польши в Украину и здесь делает первые самостоятельные шаги.

Владимир Швец – воин, который с тяжелым ранением попал в Азовсталь, прошел лечение в «Железняке» и вместе с побратимами держал оборону. Далее был плен, Еленовка и долгожданное возвращение домой.

Виталий Савченко – человек, который потеряв ногу на войне, вернулся в родной Кривой Рог и своим позитивом заряжает окружающих. Он уже участвовал в Играх Непокоренных и продолжает делать все, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

Приобрести новую форму можно в фан-шопе криворожан.