ФОТО. Шесть героев презентовали новую форму Кривбасса
Клуб из Кривого Рога презентовал новую экипировку от бренда Strochka
ФК «Кривбасс» презентовал новую форму от бренда Strochka.
Шесть героев со своими уникальными историями одели новую джерси красно-белых от украинского бренда Strochka для уникального фотосета. Война изменила жизнь каждого из них навсегда, но есть то, что останется неизменным – вера в будущее и любовь к Украине.
Сергей Лаевский – военнослужащий 93-й бригады «Холодный Яр», который потерял ногу в боях на Бахмутском направлении и сейчас пытается вернуться к обыденной жизни.
Юрий Никитчик – ультрас красно-белых, который после героической обороны Азовстали по приказу высшего руководства страны сложил оружие и после долгих месяцев в плену вернулся домой.
Татьяна Алексанова – защитница, которая сейчас находится с побратимами на восстановлении в Кривом Роге и готовится к отправке в одну из горячих точек.
Даниил Завгородний – маленький мальчик, у которого эта безжалостная война забрала отца, а у Украины – мужественного Героя. Даниил с мамой вернулся из Польши в Украину и здесь делает первые самостоятельные шаги.
Владимир Швец – воин, который с тяжелым ранением попал в Азовсталь, прошел лечение в «Железняке» и вместе с побратимами держал оборону. Далее был плен, Еленовка и долгожданное возвращение домой.
Виталий Савченко – человек, который потеряв ногу на войне, вернулся в родной Кривой Рог и своим позитивом заряжает окружающих. Он уже участвовал в Играх Непокоренных и продолжает делать все, чтобы адаптироваться к новым реалиям.
Приобрести новую форму можно в фан-шопе криворожан.
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