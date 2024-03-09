Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Лючия Бронцетти из Италии (№53 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Калинина и Бронцетти ранее сыграли два матча, оба выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Клары Бюрель (№47 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА