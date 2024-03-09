WTA09 марта 2024, 12:26 | Обновлено 09 марта 2024, 12:28
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Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Индиан-Уэллс
09 марта 2024, 12:26 | Обновлено 09 марта 2024, 12:28
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9 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче второго раунда основы будет Лючия Бронцетти из Италии (№53 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Калинина и Бронцетти ранее сыграли два матча, оба выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Клары Бюрель (№47 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).
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