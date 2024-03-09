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WTA
09 марта 2024, 06:45 | Обновлено 09 марта 2024, 06:55
1633
0

Марта Костюк уверенно прошла в третий круг Индиан-Уэллса

Украинка спокойно разобралась с японкой Маи Хонтама

09 марта 2024, 06:45 | Обновлено 09 марта 2024, 06:55
1633
0
Марта Костюк уверенно прошла в третий круг Индиан-Уэллса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) с победы стартовала на турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Во втором круге соперницей марты была японка Маи Хонтама (WTA №120).

Украинка уверенно забрала оба сета. На счету Костюк две подачи на вылет и пять двойных ошибок. Встреча длилась один час и восемнадцать минут.

Индиан-Уэллс. Второй круг.

Марта Костюк (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:4, 6:2

В следующем раунде соревнований Костюк предстоит сыграть против чешки Маркеты Вондрушевой, которая занимает седьмую строчку мирового рейтинга.

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Источник Sport.ua
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