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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 06:27 | Обновлено 09 марта 2024, 06:28
131
0

Владлен ЮРЧЕНКО: «Ничья с ЛНЗ придаст нам новый импульс»

Опытный игрок харьковского клуба доволен результатом

09 марта 2024, 06:27 | Обновлено 09 марта 2024, 06:28
131
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «Ничья с ЛНЗ придаст нам новый импульс»
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Хавбек харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко подбил итоги игры с ЛНЗ (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Прервали сегодня серию из поражений, но не победили. Что нужно, чтобы одержать победу?

– Ничья – уже лучше поражения. Я считаю, что этот матч даст нам новый импульс для работы и чтобы мы верили в себя, что мы можем преодолеть все трудности.

– Каковы ваши впечатления от сегодняшней игры?

– Я считаю, что была хорошая игра была в нашем исполнении, мы контролировали мяч, у нас было достаточно моментов, чтобы забить гол из игры, но мы пропустили гол с пенальти. Из-за этого несколько смятое впечатление.

Мне интересно, говорят, что судьи будут объяснять моменты, у нас в игре с «Минаем» был эпизод, когда я бил и мяч попал в руку защитнику, который был в штрафной, там не назначают пенальти, даже не смотрят видео. А сегодня назначают пенальти в похожем эпизоде, хотя мне показалось, что мяч от головы Имерекова попал в руку. Просто интересно во многом разница в этих эпизодах.

Есть ли у команды «свет в конце тоннеля»?

– Я считаю, что есть. При счете 0:1 мы не бросили играть, а пошли вперед и забили этот мяч. Не все могут после пропущенного гола собраться и отыграться, когда уже было немного времени. Мы это сделали, и я считаю, что за игрой мы доминировали, у нас есть перспектива.

Команда Виктора Скрипника набрала за 20 матчей 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Владлен Юрченко Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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